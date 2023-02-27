Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Город

Городские службы Москвы продолжают снегоуборочные работы

Городские службы Москвы продолжают снегоуборочные работы

Новости часа: Голикова рассказала о работе фонда помощи участникам СВО

Новости часа: новый флагманский центр больницы имени Буянова готов на 80%

В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица"

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" станет одним из самых крупных в центре Москвы

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

Собянин: в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО

Загруженность столичных дорог вырастет до 7 баллов вечером 27 февраля

Новости часа: Шойгу прокомментировал ход СВО

Городские службы столицы продолжают очищать от снега улицы, дворы и общественные пространства. В городе работают сотни коммунальщиков, задействована вся необходимая техника.

Особое внимание уделяют зачистке проезжей части вдоль тротуаров, а также стоков для тающего снега. Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов призвали быть внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика