Городские службы Москвы продолжают снегоуборочные работы

Городские службы столицы продолжают очищать от снега улицы, дворы и общественные пространства. В городе работают сотни коммунальщиков, задействована вся необходимая техника.

Особое внимание уделяют зачистке проезжей части вдоль тротуаров, а также стоков для тающего снега. Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов призвали быть внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.