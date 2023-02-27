Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Общество

Проект мэра "Московское долголетие" вступает в новую фазу развития

Проект мэра "Московское долголетие" вступает в новую фазу развития

"Утро": плотный поток сформировался на востоке ТТК

"Мой район. Обратная связь": реконструкция кинотеатра "Алмаз" завершится в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтируют на Старой Басманной улице

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют дом в Гороховском переулке

Собянин рассказал, как офсетные контракты помогают импортозамещению в фармацевтике

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": плотный поток сформировался на Савеловской эстакаде

Для москвичей старшего поколения проведут соревнования и выставку. О новых активностях проекта "Московское долголетие" рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Горожане старшего возраста приобрели новые знания, раскрыли в себе таланты и достигли спортивных побед за пять лет работы проекта. Они покажут свои успехи на соревнованиях "Пятиборье Московского долголетия", которые пройдут с 27 февраля по 3 марта.

Еще организаторы оформили фотовыставку на Чистопрудном и Гоголевском бульварах. Ее героями стали москвичи, которые одни из первых присоединились к проекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика