Проект мэра "Московское долголетие" вступает в новую фазу развития

Для москвичей старшего поколения проведут соревнования и выставку. О новых активностях проекта "Московское долголетие" рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Горожане старшего возраста приобрели новые знания, раскрыли в себе таланты и достигли спортивных побед за пять лет работы проекта. Они покажут свои успехи на соревнованиях "Пятиборье Московского долголетия", которые пройдут с 27 февраля по 3 марта.

Еще организаторы оформили фотовыставку на Чистопрудном и Гоголевском бульварах. Ее героями стали москвичи, которые одни из первых присоединились к проекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.