В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

В Москве завершилась акция памяти Бориса Немцова, приуроченная к годовщине его убийства. На Большой Москворецкий мост люди приносили цветы и фотографии, оставляли свечи.

В этом году у места импровизированного мемориала волонтеры раздавали пришедшим медицинские маски. А полиция следила за порядком и движением по мосту.

Известного российского политика застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года. Расследование этого громкого дела длилось несколько лет. В 2017 году по обвинению в организации убийства Немцова были осуждены пять человек.