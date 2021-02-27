Движение на Пятницкой улице восстановлено

Движение на Пятницкой улице, которое перекрывали из-за пожара, восстановлено. Машины перенаправляли в объезд, на Большой Овчинниковский переулок. Менялся и маршрут автобуса М5.

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