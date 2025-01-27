Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 27 января.

Больше 50 тысяч москвичей смогут заниматься в новом культурно-досуговом центре, который построили в Северном Бутове по просьбе жителей. Там будут проходить уроки рисования, музыки и танцев – почти 40 секций и кружков на любой вкус.

В годовщину освобождения Ленинграда Владимир Путин вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы. Церемония прошла в Санкт-Петербурге.

C 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда поздравил жителей и ветеранов Сергей Собянин. Он отметил, что каждый день этой героической обороны является примером стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии. Также он отметил, что уважение к истории жителей Ленинграда лежит в основе воспитания новых поколений.