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Новости

Новости

27 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

Новости часа: в Москве с начала года открылось четыре поликлиники по новому стандарту

Новости Москвы: в Крюкове построили новый ФОК "Горизонт"

"Мой район. Новости": перехватывающая парковка появилась возле станции метро "Свиблово"

В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

Новости часа: в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр

В Москве 28 января стартует фестиваль китайского Нового года

Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

Мэр Москвы: в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 27 января.

Больше 50 тысяч москвичей смогут заниматься в новом культурно-досуговом центре, который построили в Северном Бутове по просьбе жителей. Там будут проходить уроки рисования, музыки и танцев – почти 40 секций и кружков на любой вкус.

В годовщину освобождения Ленинграда Владимир Путин вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы. Церемония прошла в Санкт-Петербурге.

C 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда поздравил жителей и ветеранов Сергей Собянин. Он отметил, что каждый день этой героической обороны является примером стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии. Также он отметил, что уважение к истории жителей Ленинграда лежит в основе воспитания новых поколений.

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