Теперь ты знаешь: Москва на ладони

В павильоне "Миниатюрная Москва" на ВДНХ можно осмотреть центр столицы за 5 минут, поуправлять курантами на Спасской башне Кремля и даже понаблюдать за салютом на расстоянии вытянутой руки. Здесь посетители могут выбрать погоду и время суток.

Это самый подробный и большой макет города в мире, который входит в число наиболее посещаемых павильонов ВДНХ.

В 2024 году павильон "Макет Москвы" посетили свыше 430 тысяч человек, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.