Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 13:35

Город

Теперь ты знаешь: Москва на ладони

Теперь ты знаешь: Москва на ладони

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

"Культура за 100 секунд": арт-объекты по мотивам русских сказок появились на ВДНХ

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

В Москве открылась выставка о роли казачества в Великой Отечественной войне

Собянин: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах

"Это Москва. Инфраструктура": жить под крышей

83 городских объекта благоустроят в 2025 году

"Познавательный фильм": Москва. МГУ

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 января

В павильоне "Миниатюрная Москва" на ВДНХ можно осмотреть центр столицы за 5 минут, поуправлять курантами на Спасской башне Кремля и даже понаблюдать за салютом на расстоянии вытянутой руки. Здесь посетители могут выбрать погоду и время суток.

Это самый подробный и большой макет города в мире, который входит в число наиболее посещаемых павильонов ВДНХ.

В 2024 году павильон "Макет Москвы" посетили свыше 430 тысяч человек, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Читайте также
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика