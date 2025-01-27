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Новости

Новости

27 января, 07:30

Город

Москвичам рассказали, какие ледовые шоу можно увидеть на городских площадках

Москвичам рассказали, какие ледовые шоу можно увидеть на городских площадках

Показ ледового шоу "Бременские музыканты" состоялся на площади Революции

Около семи видов перелетных птиц остались на зиму в Москве и Подмосковье

Новый автомобильный мост соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную

Фестиваль "Китайский Новый год" примет первых гостей 28 января

Декорации в китайском стиле появились в "Аптекарском огороде"

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

"Мой район. Новости": открыта еще одна эстакада на МСД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 января

Благотворительная акция прошла на ГУМ-катке на Красной площади

Шоу известных фигуристов проходят сразу на нескольких площадках в Москве. Например, двукратный чемпион Олимпийских игр, победитель чемпионатов мира и Европы Евгений Плющенко представляет свою именную постановку в парке "Бригантина".

В ней задействованы олимпийские чемпионы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт и другие титулованные спортсмены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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