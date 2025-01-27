Москвичам рассказали, какие ледовые шоу можно увидеть на городских площадках

Шоу известных фигуристов проходят сразу на нескольких площадках в Москве. Например, двукратный чемпион Олимпийских игр, победитель чемпионатов мира и Европы Евгений Плющенко представляет свою именную постановку в парке "Бригантина".

В ней задействованы олимпийские чемпионы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт и другие титулованные спортсмены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.