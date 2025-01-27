Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

С 2022 года Москва предоставила бизнесу около 700 гектаров земли без торгов под масштабные инвестпроекты, сообщил Сергей Собянин. Например, в Хорошёвском районе появится многофункциональный деловой центр, а в Тверском инвестор построит театр мюзикла.

"Завершено строительство эстакады на южном участке Московского скоростного диаметра. Длина эстакадного съезда составила 630 метров. Объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке МСД за пределами МКАД. Эстакаду удерживают 16 опор. В общей сложности для ее строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубических метров железобетонных конструкций", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Два тоннелепроходческих комплекса диаметром 6 метров будут использовать для проходки тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново". Комплексы "Анастасия" и "Лия" пройдут около 1,7 километра, чтобы проложить два однопутных тоннеля новых путей метро.