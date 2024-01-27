Более 7 тыс человек посетили каток в пешеходной зоне в "Москва-Сити"

Более 7 тысяч человек посетили каток в пешеходной зоне в "Москва-Сити", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. 27 января каток под небоскребами будет работать в этом сезоне последний день. В воскресенье во время первых трех сеансов там пройдут мастер-классы по фигурному катанию от профессиональных тренеров. Чтобы попасть на них, нужно оформить билет в пункте проката. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.