На юго-западе Москвы в программу реновации включено 520 домов. Вместе это более 117 тысяч жителей. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 39 новостроек, 16 домов строят и 27 находятся на стадии проектирования. По словам Сергея Собянина, в Южном Бутове также построили детский сад, в планах открытие двух новых школ и спортивных комплексов. Для жителей Обручевского района также построят физкультурно-оздоровительный центр и единый комплекс для школы на тысячу мест и детского сада.

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