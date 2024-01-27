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27 января, 08:15

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Искусственную реку из дождя обустроят на территории Южного речного порта

Искусственную реку из дождя обустроят на территории Южного речного порта

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Искусственная река из дождя, плавучие бани, понтонный бассейн и яхт-клуб появятся на месте бывшей промзоны Южный порт. Помимо благоустройства территории у воды инвесторы займутся строительством социальных объектов и современных жилых комплексов. Первые дома для москвичей планируют сдать уже в 2025 году.

Кроме того, новый район будет готов к большим транспортным нагрузкам. Появится станция салатовой линии метро "Южный порт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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