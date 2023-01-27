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Музейный город ВДНХ посетили два миллиона человек в 2022 году

Музейный город ВДНХ посетили два миллиона человек в 2022 году

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили два миллиона человек. Самой популярной выставочной площадкой стал крупнейший в стране тематический центр "Космонавтика и авиация", он принял больше 500 тысяч человек.

Второе место у павильона "Макет Москвы", там побывали более 400 тысяч посетителей. Замыкает тройку лидеров Музей Гаража особого назначения ФСО России.

Всего на ВДНХ больше 20 музейных пространств. Там работают постоянные экспозиции и временные выставки. Площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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