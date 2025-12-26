Посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждут представления на Тверской площади

В грядущие выходные, 27 и 28 декабря, посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждут различные красочные представления на Тверской площади.

В Москве проходят различные мероприятия, от шахматного турнира и ледовых шоу до гастрофестиваля и благотворительных акций. Например, 27 декабря в 11:00 зрителям представят постановку "От звезд до воды", а в 16:00 – "Конек-горбунок".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

