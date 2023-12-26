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26 декабря, 08:30

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Московский зоопарк подготовил новогодние квесты для посетителей

Московский зоопарк подготовил новогодние квесты для посетителей

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С 27 по 29 декабря 2023 года в Московском зоопарке пройдут посвященные Новому году квесты. Участники пройдут по уникальному зимнему маршруту, на котором организаторы приготовили задания. Для прохождения квеста потребуются знания биологии и наблюдательность.

В финале квеста дети и взрослые окажутся на театрализованной точке, где вместе с Зимушкой-Зимой и Скоморохом будут отгадывать новогодние загадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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