Московский зоопарк подготовил новогодние квесты для посетителей

С 27 по 29 декабря 2023 года в Московском зоопарке пройдут посвященные Новому году квесты. Участники пройдут по уникальному зимнему маршруту, на котором организаторы приготовили задания. Для прохождения квеста потребуются знания биологии и наблюдательность.

В финале квеста дети и взрослые окажутся на театрализованной точке, где вместе с Зимушкой-Зимой и Скоморохом будут отгадывать новогодние загадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.