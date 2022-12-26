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Новости

26 декабря, 18:00

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Зимний фестиваль "Снег и лед в Москве" откроется в парке искусств "Музеон" 28 декабря

Зимний фестиваль "Снег и лед в Москве" откроется в парке искусств "Музеон" 28 декабря

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В среду, 28 декабря, в парке искусств "Музеон" откроется зимний фестиваль "Снег и лед". По всей территории парка появятся ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров. Главной темой фестиваля станут чудеса и достояния России.

На фестивале в "Музеоне" появится аллея великих людей, среди них – Петр I, Михаил Кутузов, Александр Пушкин, Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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