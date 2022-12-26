Дизайнерские елки украсили Кузнецкий мост в Москве

15 дизайнерских елок украсили Кузнецкий мост. Каждое дерево уникально и отличается своим стилем. Среди украшений посетители могут увидеть жар-птицу, Колобка, лошадку-качалку. Все игрушки выполнены в разных техниках.

При оформлении елей начинающие дизайнеры и молодые художники вдохновлялись особенностями культуры и традициями России. Выставка елей открылась в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.