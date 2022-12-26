Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Город

Дизайнерские елки украсили Кузнецкий мост в Москве

Дизайнерские елки украсили Кузнецкий мост в Москве

Собянин открыл после реконструкции современный вокзал Переделкино

Новости часа: украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Дептранс предупредил о вечерней загруженности московских дорог 26 декабря

Пушечное ядро времен Отечественной войны 1812 года нашли в ТиНАО

The City: столичный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество"

Тарифы парковок изменились на 140 столичных улицах

Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Дептранс предупредил, что загруженность дорог достигнет 9 баллов в Москве 26 декабря

15 дизайнерских елок украсили Кузнецкий мост. Каждое дерево уникально и отличается своим стилем. Среди украшений посетители могут увидеть жар-птицу, Колобка, лошадку-качалку. Все игрушки выполнены в разных техниках.

При оформлении елей начинающие дизайнеры и молодые художники вдохновлялись особенностями культуры и традициями России. Выставка елей открылась в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика