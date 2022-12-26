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26 декабря, 16:45

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Пушечное ядро времен Отечественной войны 1812 года нашли в ТиНАО

Пушечное ядро времен Отечественной войны 1812 года нашли в ТиНАО

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Пушечное ядро времен Отечественной войны 1812 года нашли в ТиНАО во время археологического сезона в 2022 году. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В этом году археологи работали на 659 площадках, а общая площадь территории раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров. Среди ценных находок – печные образцы XVI–XVIII веков, новогодние игрушки из бисквитного фарфора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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