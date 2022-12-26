Пушечное ядро времен Отечественной войны 1812 года нашли в ТиНАО во время археологического сезона в 2022 году. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В этом году археологи работали на 659 площадках, а общая площадь территории раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров. Среди ценных находок – печные образцы XVI–XVIII веков, новогодние игрушки из бисквитного фарфора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.