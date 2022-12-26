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Андрей Бочкарев: завершена тоннелепроходка между станциями "Вавиловская" и "Академическая"

Андрей Бочкарев: завершена тоннелепроходка между станциями "Вавиловская" и "Академическая"

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Проходка левого тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии метро завершена. Работы велись в сложных условиях из-за плотной городской застройки и близости Калужско-Рижской линии. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ожидается, что ежедневно Троицкой линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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