Андрей Бочкарев: завершена тоннелепроходка между станциями "Вавиловская" и "Академическая"

Проходка левого тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии метро завершена. Работы велись в сложных условиях из-за плотной городской застройки и близости Калужско-Рижской линии. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ожидается, что ежедневно Троицкой линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.