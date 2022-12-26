Москвичам предложили отгадать место с новогодними украшениями на юго-востоке столицы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Красиво, елки-палки". В ней москвичам предлагают отгадать место в разных частях столицы, где установили новогодние украшения. В этот раз коптер работает на юго-востоке города и находится в парке, основанном в 2000 году.

Прислать ответ можно в WhatsApp по номеру 8 (926) 266-24-24. Первый правильно угадавший название получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.