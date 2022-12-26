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Завершено строительство путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой с МКАД

Завершено строительство путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой с МКАД

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Специалисты завершили строительство путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что ведется переустройство улично-дорожной сети около новой дороги в рамках строительства дублера МКАД в ЮЗАО. Длина самого путепровода – 252 метра. Для проезда автомобилей организованы две полосы в каждом направлении, а вдоль дороги установили шумозащитные экраны.

С начала года в Москве построили больше 90 километров дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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