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Крупнейшее в Москве электродепо откроют в начале 2023 года

Крупнейшее в Москве электродепо откроют в начале 2023 года

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Крупнейшее в Москве электродепо откроют в начале следующего года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ТПУ "Нижегородское", которое расположено на востоке Москвы, будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии метро. Открытие депо обеспечит около тысячи рабочих мест.

Бочкарев отметил, что за 11 лет в Москве построили и реконструировали 11 депо. В результате в городе появилось около 8 тысяч дополнительных рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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