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Спорт

Новости часа: в Москве для пациентов с ОРВИ и гриппом развернули 3,5 тыс коек

Новости часа: в Москве для пациентов с ОРВИ и гриппом развернули 3,5 тыс коек

Стоимость парковки изменилась на 27 улицах Москвы

Движение транспорта ограничат в Лубянском проезде с 1 января

Москвичам предложили отгадать место с новогодними украшениями на юго-востоке столицы

Поезд с Дедом Морозом приехал из Великого Устюга в Москву

Новости часа: украинский беспилотник сбили рядом с аэродромом в Саратовской области

Стоимость парковки изменилась на 27 столичных улицах

Более 650 столичных мероприятий будут доступны на каникулах по "Пушкинской карте"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 90 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве для пациентов с ОРВИ и гриппом развернули 3,5 тысячи коек. Они на 30% пусты, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Паралимпийский комитет РФ подал апелляцию на приостановку членства в международной Организации. Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков.

ФСБ и Следственный комитет задержали банду, которая отправляла боевиков в Сирию и на Украину.

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