Новости часа: в Москве для пациентов с ОРВИ и гриппом развернули 3,5 тыс коек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве для пациентов с ОРВИ и гриппом развернули 3,5 тысячи коек. Они на 30% пусты, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Паралимпийский комитет РФ подал апелляцию на приостановку членства в международной Организации. Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков.

ФСБ и Следственный комитет задержали банду, которая отправляла боевиков в Сирию и на Украину.