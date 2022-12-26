Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Город

В МХТ состоялась премьера спектакля Гришковца "Винни-Пуховские чтения"

В МХТ состоялась премьера спектакля Гришковца "Винни-Пуховские чтения"

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в Москве до 8 января

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

В Москве встретили католическое Рождество

Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пришел в Москву

Галерея дизайнерских елок открылась на Кузнецком Мосту

Москвичи активно совершают покупки в преддверии Нового года

Жителям столицы рассказали о предновогоднем ажиотаже в московских магазинах

Сотни москвичей собрались в центре столицы, чтобы отметить католическое Рождество

В МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля "Винни-Пуховские чтения" в постановке Евгения Гришковца. На сцене за столом собрались пять актеров, они распивают чай, читают по ролям сказку Алана Милна и пытаются докопаться до скрытых смыслов.

Ранее жителей столицы пригласили на фестиваль "Снег и лед в Москве" в парке "Музеон", который пройдет с 28 декабря по 28 января. В рамках мероприятия по территории парка разместят ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров, посвященные достоянию России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоНикита ПименовКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика