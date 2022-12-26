В МХТ состоялась премьера спектакля Гришковца "Винни-Пуховские чтения"

В МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля "Винни-Пуховские чтения" в постановке Евгения Гришковца. На сцене за столом собрались пять актеров, они распивают чай, читают по ролям сказку Алана Милна и пытаются докопаться до скрытых смыслов.

Ранее жителей столицы пригласили на фестиваль "Снег и лед в Москве" в парке "Музеон", который пройдет с 28 декабря по 28 января. В рамках мероприятия по территории парка разместят ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров, посвященные достоянию России.

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