Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в Москве до 8 января

В Москве набирает обороты фестиваль "Путешествие в Рождество". До 8 января его гости, не покидая столицу, могут отправиться в большую зимнюю экспедицию по стране. На площадках форума показывают, как отмечают Новый год даже в самых отдаленных регионах.

В разных районах Москвы можно отведать традиционные блюда или купить необычный подарок – изделия народных промыслов. При этом его можно сделать и своими руками на одном из мастер-классов. Посетителей также ждут кулинарные классы, катки и керлинг и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.