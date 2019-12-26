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26 декабря 2019, 17:15

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Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы

Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы

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Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы, прогремит более 50 тысяч залпов. Удобно будет посмотреть салют на Большом Москворецком мосту, там он прогремит в полночь.

На остальных площадках фейерверки будут в 01:00. Их организуют на Озерной аллее, в Тушине, ВДНХ, "Сокольниках", Ходынском поле и других местах. Уникальное световое шоу пройдет в Измайловском парке, там небо озарят вспышки в виде пионов и пальмовых ветвей. А в Таганском парке дадут 7,5 тысячи залпов.

Площадки для фейерверков предусмотрели в каждом столичном округе. Кроме того, готовят зоны для самостоятельного использования пиротехники, об этом сообщили в МЧС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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