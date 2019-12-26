26 декабря 2019, 17:15Город
Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы
Фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы, прогремит более 50 тысяч залпов. Удобно будет посмотреть салют на Большом Москворецком мосту, там он прогремит в полночь.
На остальных площадках фейерверки будут в 01:00. Их организуют на Озерной аллее, в Тушине, ВДНХ, "Сокольниках", Ходынском поле и других местах. Уникальное световое шоу пройдет в Измайловском парке, там небо озарят вспышки в виде пионов и пальмовых ветвей. А в Таганском парке дадут 7,5 тысячи залпов.
Площадки для фейерверков предусмотрели в каждом столичном округе. Кроме того, готовят зоны для самостоятельного использования пиротехники, об этом сообщили в МЧС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.