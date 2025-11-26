26 ноября, 17:15Город
Зрители Москвы 24 могут прислать видео в рубрику "Что вообще происходит"
Зрители Москвы 24 могут прислать видео в рубрику "Что вообще происходит". В ней показывают интересные городские события. Можно прислать кадры аварии, пожара, любого другого происшествия или просто что-то интересное.
В этот раз видео сняли ведущие Москвы 24. Они показали, как поздравили своего коллегу Максима Шаманина с днем рождения.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.