Зрители Москвы 24 могут прислать видео в рубрику "Что вообще происходит". В ней показывают интересные городские события. Можно прислать кадры аварии, пожара, любого другого происшествия или просто что-то интересное.

В этот раз видео сняли ведущие Москвы 24. Они показали, как поздравили своего коллегу Максима Шаманина с днем рождения.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

