Самый большой столичный каток заработал на ВДНХ

Самый большой каток столицы, расположенный на ВДНХ, заработал 26 ноября. К этому дню специалисты залили ледовое покрытие площадью более 20 тысяч квадратных метров.

В предстоящем сезоне можно будет покататься как в центре, на площади Революции, так и на окружных площадках в Теплом Стане, Олимпийской деревне, сквере у станции метро "Некрасовка", на улице Адмирала Руднева, в Зеленограде и на Краснодарской улице в Люблине.

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