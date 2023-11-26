Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Сергей Собянин призвал москвичей быть внимательными на улице и воздержаться от поездок на личном транспорте. Он отметил, что сегодня вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. Особенно интенсивными осадки будут ранним утром.

Движение на участке Новослободской улицы ограничат почти на год. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса по направлению в область.

На Театральной площади начали наряжать новогоднюю елку. Верхушку уже украсили светящимися гирляндами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.