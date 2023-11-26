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Новости

Новости

26 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Москва собрала на ВДНХ продукцию из разных уголков страны

На Новом Арбате открыли Olimpbet lounge

Московская канатная дорога отмечает юбилей

Каток начал работать на ВДНХ

В Москве проходят мероприятия в честь Дня матери

Поздравления с Днем матери разместили на маршрутных табло поездов в метро

Новости часа: москвичей призвали пересесть на городской транспорт 27 ноября из-за метели

Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям

Экскурсии в Боткинскую больницу пройдут до 29 ноября

Сергей Собянин призвал москвичей быть внимательными на улице и воздержаться от поездок на личном транспорте. Он отметил, что сегодня вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. Особенно интенсивными осадки будут ранним утром.

Движение на участке Новослободской улицы ограничат почти на год. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса по направлению в область.

На Театральной площади начали наряжать новогоднюю елку. Верхушку уже украсили светящимися гирляндами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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