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Новости

Новости

26 ноября, 19:45

Город

Москва собрала на ВДНХ продукцию из разных уголков страны

Москва собрала на ВДНХ продукцию из разных уголков страны

На Новом Арбате открыли Olimpbet lounge

Московская канатная дорога отмечает юбилей

Каток начал работать на ВДНХ

В Москве проходят мероприятия в честь Дня матери

Поздравления с Днем матери разместили на маршрутных табло поездов в метро

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Третьяковская галерея продлила работу выставки "Николай Рерих" по воскресеньям

Экскурсии в Боткинскую больницу пройдут до 29 ноября

Во всех округах Москвы начали работать открытые катки

Москва собрала на ВДНХ продукцию из разных уголков страны. На выставке "Россия" открылась фермерская ярмарка.

У посетителей есть возможность попробовать все самое лучшее из маленьких деревень и больших городов. Особое внимание сегодня уделили Нижегородской области. Презентация региона пройдет в павильоне № 75. О слиянии науки и искусства расскажут на выставке "АТОМ арт". Свои работы представят резиденты арт-кластера "Таврида". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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