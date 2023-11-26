Столичные парки и семейные центры пригласили москвичей отметить День матери

В Москве 26 ноября отмечают День матери. В столичных парках и семейных центрах проходят праздники и мастер-классы.

Акция "Поздравь маму" проходит в центрах госуслуг. Каждый посетитель офиса "Мои Документы" может написать поздравление для своей мамы на открытке, поместить его в бокс, и оно будет доставлено Почтой России адресату.

В детских городских поликлиниках матерям выдают "праздничные рецепты". В них врачи рекомендуют уделять время себе и не делать всю домашнюю работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.