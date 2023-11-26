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Новости

Новости

26 ноября, 15:15

Город

Столичные парки и семейные центры пригласили москвичей отметить День матери

Столичные парки и семейные центры пригласили москвичей отметить День матери

В Москве заработали первые горнолыжные трассы

Более 6 млн человек посетили Московскую канатную дорогу с момента открытия

Новый корпус Третьяковской галереи откроют в 2024 году

Фермерская ярмарка открылась на выставке "Россия"

Новости часа: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

В Москве пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

"Сити": топ-3 московских тирамису

В Москве проходят мероприятия в честь Дня матери

Первые горнолыжные трассы начали работу в Москве

В Москве 26 ноября отмечают День матери. В столичных парках и семейных центрах проходят праздники и мастер-классы.

Акция "Поздравь маму" проходит в центрах госуслуг. Каждый посетитель офиса "Мои Документы" может написать поздравление для своей мамы на открытке, поместить его в бокс, и оно будет доставлено Почтой России адресату.

В детских городских поликлиниках матерям выдают "праздничные рецепты". В них врачи рекомендуют уделять время себе и не делать всю домашнюю работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоРоман Карлов
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