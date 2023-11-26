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26 ноября, 14:30

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Фермерская ярмарка открылась на выставке "Россия"

Фермерская ярмарка открылась на выставке "Россия"

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Москва собрала на ВДНХ продукцию из разных уголков страны. На выставке "Россия" открылась фермерская ярмарка.

У посетителей есть возможность попробовать все самое лучшее из маленьких деревень и больших городов. Особое внимание сегодня уделили Нижегородской области. Презентация региона пройдет в павильоне № 75. О слиянии науки и искусства расскажут на выставке "АТОМ арт". Свои работы представят резиденты арт-кластера "Таврида". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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