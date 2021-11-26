Москвичи опробовали лед на самых больших катках. Сегодня открылись площадки на ВДНХ, в парке Горького и в "Лужниках".

Каток у станции метро "Воробьевы горы" называется "Южный полюс". Его ледовая поверхность составляет единое целое. Разогнаться здесь можно на площади 16 тысяч квадратных метров.

Каток в парке Горького – "Зеркальный". Такое название у него уже не первую зиму. Оформление также поддерживает традиции.

А на ВДНХ каток по форме напоминает золотой ключик. Площадь льда более 20 тысяч квадратных метров. Есть все для комфорта. Для многих жителей столицы уже стало традицией открывать сезон именно на этой площадке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

