26 ноября в Москве откроются самые большие катки

В пятницу, 26 ноября, в Москве открываются самые большие катки. Это ледовые площадки в Парке Горького, в "Лужниках" и на ВДНХ.

Открытие катка в Парке Горького состоится в 19:00. Сезон юбилейный, катку исполняется 90 лет. Этой зимой он будет носить название "Зеркальный" – именно так ледовая площадка называлась много зим подряд. Оформление также поддержит традиции и будет вне трендов. Всю инфраструктуру, естественно, подготовили.

На ВДНХ устроят шоу в честь открытия. Покажут театральную постановку на льду. Программа начнется в 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.