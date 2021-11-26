В рубрике "Красиво, елки-палки" телеканал Москва 24 показывает, как мир преображается к Новому году.

Москвичи показали новогоднюю инсталляцию в ТЦ "Кунцево Плаза". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.