Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 1 балл. Придется сбросить скорость на Волгоградском проспекте.

Плотный поток сформировался на улице Нижняя Масловка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.