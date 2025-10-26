26 октября, 14:15Город
Монолитные работы завершили на одной секции дома в Лефортово
В районе Лефортово завершили монолитные работы на одной секции жилого комплекса, строящегося по программе реновации. Дом площадью более 19 тысяч квадратных метров будет включать почти 200 квартир с улучшенной отделкой.
На второй секции продолжается возведение монолитных конструкций надземных этажей. Во дворе запланированы детская и спортивная площадки с безопасным покрытием, а также зона отдыха.
