26 октября, 14:15

Монолитные работы завершили на одной секции дома в Лефортово

В районе Лефортово завершили монолитные работы на одной секции жилого комплекса, строящегося по программе реновации. Дом площадью более 19 тысяч квадратных метров будет включать почти 200 квартир с улучшенной отделкой.

На второй секции продолжается возведение монолитных конструкций надземных этажей. Во дворе запланированы детская и спортивная площадки с безопасным покрытием, а также зона отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городстроительствореновациявидеоДарья Тащина

