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26 октября, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Московский детский театр зверей "Уголок Дедушки Дурова" ожидает масштабная реконструкция

Какие морепродукты можно купить на рыбном рынке в Митино

Более 12 тысяч москвичей начинают переезжать в новые дома по программе реновации

В Мневниковской пойме появится новый пешеходный мост

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Новый пешеходный мост построят в Мневниковской пойме. Переправа свяжет сразу два района – Хорошево-Мневники и Крылатское. Чтобы подчеркнуть его красоту в ночное время, там появится архитектурная подсветка. Строение оснастят эффектными округлыми арками.

Масштабная реконструкция ждет "Уголок Дедушки Дурова". В порядок приведут обе сцены уникального театра, где все роли исполняют животные. Также обновят музей, здание с аттракционом "Мышиная железная дорога", зверинец и уличные вольеры.

Первые заморозки пришли в столицу. Синоптики уже зарегистрировали ночью температуру в минус четыре градуса. Днем же в городе начались дожди. На дорогах скользко, поэтому автомобилистов предупреждают, что пора менять резину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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