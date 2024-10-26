Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Новый пешеходный мост построят в Мневниковской пойме. Переправа свяжет сразу два района – Хорошево-Мневники и Крылатское. Чтобы подчеркнуть его красоту в ночное время, там появится архитектурная подсветка. Строение оснастят эффектными округлыми арками.

Масштабная реконструкция ждет "Уголок Дедушки Дурова". В порядок приведут обе сцены уникального театра, где все роли исполняют животные. Также обновят музей, здание с аттракционом "Мышиная железная дорога", зверинец и уличные вольеры.

Первые заморозки пришли в столицу. Синоптики уже зарегистрировали ночью температуру в минус четыре градуса. Днем же в городе начались дожди. На дорогах скользко, поэтому автомобилистов предупреждают, что пора менять резину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.