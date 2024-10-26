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26 октября, 13:15

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Театр "Уголок дедушки Дурова" будет реконструирован в Москве

Театр "Уголок дедушки Дурова" будет реконструирован в Москве

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Московский детский театр зверей "Уголок Дедушки Дурова" ожидает масштабная реконструкция. По плану там отреставрируют здание с малой сценой и музеем – оно признано объектом культурного наследия, его исторический облик будет сохранен. А помещения и вольеры капитально отремонтируют.

Пресс-секретарь театра Софья Погорелова отметила, что также обновления ждет бассейн для ластоногих. Если сейчас соленость воды поддерживается вручную, то после реставрации система будет полностью переведена в автоматический режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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