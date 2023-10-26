Фестиваль колледжей пройдет в Москве с 28 октября по 3 ноября

В субботу, 28 октября, в столице стартует масштабный фестиваль московских колледжей. Он поможет школьникам в неформальной обстановке узнать больше об образовательных программах, выяснить все детали поступления и в итоге сделать осознанный выбор будущей профессии.

В программе – более 80 различных мероприятий, которые пройдут на базе 50 учебных заведений. До 3 ноября посетителей ждут зрелищные соревнования, например, битва роботов, а также игры и иммерсивные шоу. Кроме того, в центре занятости "Моя карьера" появилась дополнительная программа профориентации 9-классников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.