В Москве решили расширить проект о бесплатной парковке у поликлиник

Тарифы на парковку возле столичных поликлиник хотят изменить. Первые два часа стоянки машин будут бесплатными, но последующие обойдутся автовладельцам в одну тысячу рублей каждый час. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Таким образом в Москве хотят решить проблему, когда сотрудники ближайших к поликлинике бизнес-центров занимают парковку возле медучреждения на весь день. Проект уже протестировали в течение трех месяцев возле нескольких поликлиник.

В итоге он доказал свою эффективность. Среднее время парковки составляло 41 минуту, а 98% парковочных сессий не превышали время бесплатного тарифа. Это значит пациенты успевали посетить врача и при этом имели возможность припарковать свою машину бесплатно рядом с поликлиникой.

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