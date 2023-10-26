Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 12:30

Город

В Москве решили расширить проект о бесплатной парковке у поликлиник

В Москве решили расширить проект о бесплатной парковке у поликлиник

Бочкарев: подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове

Москвичам рассказали о строительстве парка "Зарядье"

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Благоустройство завершили возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

"Дом-сороконожку" на Беговой улице отремонтировали в Москве

Москвичам рассказали, насколько сократился поток машин в столице

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 26 октября

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове

Тарифы на парковку возле столичных поликлиник хотят изменить. Первые два часа стоянки машин будут бесплатными, но последующие обойдутся автовладельцам в одну тысячу рублей каждый час. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Таким образом в Москве хотят решить проблему, когда сотрудники ближайших к поликлинике бизнес-центров занимают парковку возле медучреждения на весь день. Проект уже протестировали в течение трех месяцев возле нескольких поликлиник.

В итоге он доказал свою эффективность. Среднее время парковки составляло 41 минуту, а 98% парковочных сессий не превышали время бесплатного тарифа. Это значит пациенты успевали посетить врача и при этом имели возможность припарковать свою машину бесплатно рядом с поликлиникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпарковкивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика