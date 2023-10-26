"Дом-сороконожку" на Беговой улице отремонтировали в Москве

Капитальный ремонт "дома-сороконожки" на Беговой улице завершили в Москве. Ранее работы закончили в знаменитом круглом доме на Довженко.

Всего в этом году по программе капремонта в городе привели в порядок 2 300 зданий. Специалисты меняют трубы, радиаторы, внутренние системы и в обычных жилых домах.

Как проходят работы? Не мешают ли они жителям? И какие материалы используют рабочие?

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