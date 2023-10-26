Подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове

Почти четверть миллиона жителей Гольянова получат метро рядом с домом. "Гольяново" станет новой конечной станцией на Арбатско-Покровской линии метро.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, всего в ближайшие годы на схеме столичного метро появятся около 40 новых станций. Также он рассказал, что станция "Гольяново" должна будет разгрузить Щелковское шоссе.

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