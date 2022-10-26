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Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон с 1 ноября

Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон с 1 ноября

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Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон с 1 ноября. Об открытии сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Резиденция расположена в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Для гостей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы. На территории усадьбы откроется "Терем волшебства" – это здание в виде огромного почтового ящика, похожего на тот, через который дети отправляют новогодние послания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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