Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон с 1 ноября. Об открытии сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Резиденция расположена в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Для гостей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы. На территории усадьбы откроется "Терем волшебства" – это здание в виде огромного почтового ящика, похожего на тот, через который дети отправляют новогодние послания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.