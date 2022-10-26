Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены – Бирюков

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены. Там убрали кабели под землю, заменили покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части, установили более тысячи новых энергосберегающих фонарей и обновили шесть остановок общественного транспорта.

Работы затронули и прилегающие территории. В парке "Берег реки Сходня" смонтировали водные препятствия для гребцов. В парке "Долина реки Химки" обустроили новые детские и спортивные площадки, а также зону выгула собак. Площадь перед зданием академии имени Строганова тоже благоустроили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.