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Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены – Бирюков

Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены – Бирюков

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Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены. Там убрали кабели под землю, заменили покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части, установили более тысячи новых энергосберегающих фонарей и обновили шесть остановок общественного транспорта.

Работы затронули и прилегающие территории. В парке "Берег реки Сходня" смонтировали водные препятствия для гребцов. В парке "Долина реки Химки" обустроили новые детские и спортивные площадки, а также зону выгула собак. Площадь перед зданием академии имени Строганова тоже благоустроили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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