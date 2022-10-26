В Москве построят пешеходный мост, который свяжет Болотную и Крымскую набережные. Мост через Водоотводный канал расположат у памятника Петру I авторства Зураба Церетели около 3-го Голутвинского переулка. Строительство планируют начать в 2023 году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Мост станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города. Можно будет пешком пройти от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.