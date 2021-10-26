В Москве благоустроят более 300 земельных участков

В столице благоустроят более 300 земельных участков. Сейчас это пространство пустует, но позже станет полезным для жителей города. Там организуют парковки, спортивные и детские площадки, а также создадут скверы или просто места для отдыха.

Отмечается, что первый такой участок уже привели в порядок на Алтайской улице в Гольянове. Там выровняли поверхность, положили новый асфальт и теперь открыли бесплатную парковку.

Перед тем, как приступить к благоустройству, все участки одобряет комиссия. В нее входят представители Госинспекции по недвижимости, департамента городского имущества, а также Москомархитектуры и префектур округов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.