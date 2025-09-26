Форма поиска по сайту

26 сентября, 22:15

Реставрация Ростокинского акведука завершилась в Москве

Сергей Собянин: завершена реставрация Ростокинского акведука

Реставрация Ростокинского акведука завершилась в Москве. Памятнику вернули исторический облик, и он стал частью прогулочного маршрута парка "Яуза".

Акведук длиной более 350 метров построили в конце XVIII века. Это был первый водопровод Москвы и самый большой каменный мост в России того времени. В ходе реставрации восстановили кирпичную и белокаменную кладку, деревянную галерею и имитацию старого водотока, которую закрыли декоративным стеклом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Антропова Алексей Лазаренко

