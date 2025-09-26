Пешеходная экскурсия "Сказки старого Зарядья" пройдет в Москве 26 сентября. За 1,5 часа гид расскажет о том, что происходило на этой территории в прошлом, и чем она интересна сегодняшний день.

Также вечером на главной сцене фудмолла "Три вокзала. Депо" выступит артист LYRIQ. Он исполнит хиты "Дискотека на двоих", "Обними" и другие известные треки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.