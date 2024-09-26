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26 сентября, 13:15

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Москвичам рассказали, как изменились столичные парки за их многолетнюю историю

Москвичам рассказали, как изменились столичные парки за их многолетнюю историю

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В 2024 году 14 столичным паркам исполняется более полувека. Чтобы поддерживать зеленые зоны в хорошем состоянии, каждый год там проводят работы: высаживают деревья, обновляют инфраструктуру.

Например, Таганскому парку уже 90 лет. В нулевые в нем начались масштабные изменения. А в 2013 году Таганский парк полностью обновили. На стадионе появились трибуны и искусственное покрытие. В теплое время года – это отличная площадка для игры в футбол и бега. А зимой на поле заливают каток.

В список исторических парков столицы входит и музей-заповедник "Коломенское". Сейчас ему уже больше ста лет. На его территории планируют построить семейно-досуговый центр, спортивный кластер и свадебный сад. А посреди набережной установят павильон с видовой площадкой на крыше и амфитеатр на 850 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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