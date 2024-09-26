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26 сентября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

В Москве начали демонтировать супермаркет электротоваров "Электроника на Пресне"

Новости часа: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны Южный порт

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Второй рыбный рынок открыли в Москве

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Московский скоростной диаметр за год работы вошел в тройку самых популярных магистралей города. В рамках строительства возведено 140 мостов, эстакад, путепроводов, тоннелей и 34 пешеходных перехода. В планах – до конца года завершить строительство МСД, закончив выход на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

"На участке площадью почти 30 гектаров в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе будет построен современный жилой квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой. После реализации проекта появится около 618 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Редевелопмент участка проводит инвестор в рамках проекта КРТ", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Первая очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово протяженностью почти 10 километров стала новым дублером Калужского шоссе. Новая дорога улучшит транспортную инфраструктуру нескольких населенных пунктов ТиНАО.

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